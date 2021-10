Italijan Roberto De Lorenzo, ki želi teči v vseh državah na svetu, na obisku v Sloveniji

Ste si že kdaj zadali cilj, ki ga želite izpolniti, ne za druge, ampak za svoje zadovoljstvo? Tak cilj si je zadal 31-letni Italijan Roberto De Lorenzo, ki želi teči v vseh državah na svetu. S projektom, ki ga je poimenoval 'Zmanjkuje držav', je združil svoji dve strasti: tek in potovanje. Začel je pred dvema letoma v domači Italiji in do danes je tekel že v 31-ih državah. Za 32. destinacijo si je izbral Slovenijo, z njim je po Bledu tekla naša novinarka Doroteja Dobovšek.