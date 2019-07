Italijanska policija ekstremistom zasegla vojaško orožje, tudi raketo zrak-zrak

Preiskovalci so v protiteroristični akciji, ki jo koordinira torinsko državno tožilstvo in je rezultat operacije tajne policije, ki je spremljala italijanske borce, ki so se borili v ukrajinskem Donecku, zasegli cel arzenal vojaškega orožja, poroča italijanski časnik Stampa. Našli so avtomatske puške zadnje generacije in celo popolnoma funkcionalno raketo zrak-zrak, kakršne uporabljajo katarske oborožene sile.

Sledili borcem z ekstremističnimi idejami, ki so se borili v Ukrajini

Gre za operacijo proti desničarskim ekstremističnim skupinam, ki jo je vodila torinska izpostave italijanske tajne policije Digos. Preiskave so potekale v večih krajih na severu Italije, v Milanu, Vareseju, Pavii, Novari in Forliju.