Italijanska policija odganja sedeče turiste z 250 evrov kazni

Oblasti v italijanski prestolnici Rim so te dni tarča kritik, potem ko so znamenite Španske stopnice preplavili policisti, ki odganjajo sedeče turiste in pišejo visoke kazni.

Prostrane Španske stopnice, ki so nastale v 18. stoletju, so že dolgo idealno počivališče za utrujene obiskovalce, še posebej so priljubljene med sončnim zahodom. A zdaj turiste, ki jih bodo policisti zalotili pri sedenju, čaka kazen v višini 250 evrov, če pa bodo stopnice umazali ali pa jih poškodovali, pa kar 400 evrov.

Ukrep je le eden v vrsti številnih novih pravil, ki so jih v Rimu sprejeli v začetku poletja. Med drugim je prepovedano prehranjevanje v bližini spomenikov, hoja po ulici brez majice, skakanje v vodnjake in vlečenje kovčkov s kolesi po zgodovinskih stopnicah spomenikov.

Številnim se zdi, da je pravilo absurdno in da bodo z njim turiste le odgnali.

"Zaščita spomenika je razumljiva in logično je, da ljudje ne bi smeli jesti na stopnicah, a prepoved sedenja je res pretirana," je dejal Vittorio Sgarbi, nekdanji namestnik ministra za kulturo. "Zdi se mi, da gre za ukrepe v nekoliko fašističnem slogu, ki jih bo morala občina še enkrat preučiti."