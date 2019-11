Italijanska policija odkrila zaroto za oblikovanje nove nacistične stranke

Italijanska policija je sporočila, da so odkrili zaroto za oblikovanje nove nacistične stranke. V operaciji, ki je potekala kar dve leti, je sodelovala policija v 16 mestih po vseh državi, od Alp do Sicilije.

Preiskava je pokazala na"ogromno število prebivalcev v različnih krajih, ki jih je združeval ideološki fanatizem in volja za ustanovitev nove nacistične stranke, ksenofobnega in antisemitističnega gibanja". Ob tem policija ni sporočila, koliko ljudi se je gibanju pridružilo, niti koliko ljudi so aretirali v okviru operacije.

Novo stranko so člani poimenovali Italijanska nacionalsocialistična delavska stranka, policija pa je v okviru 19 hišnih preiskav odkrila večje količine orožja, pištol in samostelov, nacističnih predmetov, tudi svastik in fotografij Adolfa Hitlerja. Skupina naj bi bila povezana tudi s podobnimi skrajnimi skupinami v tujini, na Portugalskem, v Veliki Britaniji in Franciji.