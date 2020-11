Restavracije v Italiji razprodajajo tartufe, Američane medtem pestijo visoke cene puranov

Virus je posegel tudi v način praznovanja in cene sestavin za praznične jedi. Američane poleg covida-19 tako zdaj pesti še hudo pomanjkanje in višje cene puranov primerne velikosti. Številni bodo letos zaradi ukrepov in priporočil zahvalni dan praznovali v najožjem družinskem krogu in ne kot običajno, s širšo družino in prijatelji. Tako so se znašli pred velikim izzivom, kje dobiti oziroma kupiti purana, ki tehta manj kot devet ali deset kilogramov. Medtem pa si v sosednji Italiji roke manejo oboževalci tartufov. Ker v restavracijah namreč ne vedo, kam z njimi, ponujajo jedi s tartufi kar za ceno dveh pic.