Italijanski neofašisti žrtve drugega tržaškega procesa razglasili za teroriste

Na Opčinah in v Lonjerju so se pojavili plakati skrajnega desničarskega gibanja CasaPound proti žrtvam drugega tržaškega procesa. Nalepili so jih na zidove in zabojnike za smeti, na Opčinah tudi na Jadranov sedež in na zid Prosvetnega doma.

Žrtve drugega tržaškega procesa na plakatih zmerjajo s teroristi, spodaj pa je napis "ne' vittime ne' martiri" (ne žrtve ne mučenci). Ob imenih Pinka Tomažiča, Viktorja Bobka, Ivana Ivančiča, Simona Kosa in Ivana Vadnala pa so zapisali "associazione terroristica, devastazione in tentata strage" (teroristična združba, razdejanje in poskus pokola), navaja Primorski dnevnik. Stranka Slovenska skupnost (SSK) je ogorčena in po navedbah deželnega svetnika Igorja Gabrovca pričakuje, da bodo pristojne oblasti brez oklevanja kaznovale CasaPound, "ki brez vsakega sramu podpisuje letak, ki žali spomin na zgodovinsko priznane antifašistične borce in obsojence na drugem tržaškem procesu". Italijanska skrajna desnica redno pripravlja shode, predvsem na severu države. FOTO: Aljoša Kravanja Po ocenah Gabrovca je neverjetno, da se še danes najdejo podporniki načel in metod posebnega fašističnega sodišča. "Mimo vsebine je kaznovanja vredno tudi dejstvo, da so domači obritoglavci svoje blodnje polepili na nedovoljenih prostorih, kar se enači kot čisto mazaško akcijo z agresivno politično vsebino. Novodobni nestrpneži označujejo naše junake in odpornike za teroriste, tako kot jih je leta 1941 obsodilo Posebno fašistično sodišče. Se pravi sodišče, ki ga je neposredno usmerjal sam rimski Duce in sta mu bili pravičnost in zakonitost kar se da tuja pojma. Na provokacijo, ki gibanje CasaPound postavlja na isto raven fašističnih krvnikov izpred osem desetletij, odgovorimo z množično udeležbo na letošnji proslavi na openskem strelišču," je sporočil. Spominska prireditev ob 78-letnici usmrtitve petih obsojencev bo v nedeljo ob 15. uri na openskem strelišču, sledil bo koncert Tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič v Prosvetnem domu. Na provokacijo se je odzvala tudi Slovenska kulturno-gospodarska zveza (SKGZ), ki je pozvala k množični udeležbi na nedeljski slovesnosti. Kot so sporočili s SKGZ, bodo udeleženci s svojo prisotnostjo dostojanstveno odgovorili na provokacije skrajno desničarskih gibanj ter utrdili spomin na žrtve fašističnega zatiranja.