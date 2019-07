Italijanski plavalni zvezdnik rešil utapljajočega mladoporočenca

Italijanski plavalec Filippo Magnini, nekdanji svetovni in evropski prvak, je na Sardiniji rešil 45-letnega mladoporočenca Andreo Benedetta, ki se je utapljal. Poleti je pomembno poznati tudi znake, da se nekdo utaplja, saj mnogokrat to ni očitno.

Mladoporočenec Andrea Benedettose je utapljal na plaži Cala Sinzias, vzhodno od mesta Cagliari na Sardiniji. Imel je srečo, saj je takrat na plaži bil nekdanji italijanski plavalec Filippo Magnini, ki je skočil v vodo in obdržal Benedetta na površju, dokler niso prišli reševalci. Magnini, svetovni in evropski prvak, se je odzval na krike na pomoč prijateljev 45-letnega mladoporočenca. "Naredil sem, kar sem moral narediti," je že upokojeni plavalec dejal pozneje.

Filippo Magnini. FOTO: AP

Priča dogajanju je bil novinar perzijskega BBC-ja in prijatelj para, Soroush Pakzad. Benedetto in njegov mož sta plula na napihljivem samorogu, ko je 45-letnik padel v vodo, ki je bila hladnejša, kot je pričakoval. Zaradi zdravstvenih težav ni bil zmožen plavati, močan veter pa je odpihnil napihljivo blazino. Benedettov partner se je trudil, da bi ga obdržal na površju, njuni prijatelji pa so klicali na pomoč z obale. Reševalce je prehitel 37-letni Magnini, ki je bil bližje in je lahko hitreje prišel do Benedetta. "Kopalec je bil v težavah: bil je precej prestrašen, obtičal je in pogoltnil je veliko morske vode," je dejal Magnini za italijanski Corriere dello Sport. "Ko sem ga zgrabil, ni mogel govoriti, prav tako pa ga ni bilo lahko dvigniti na gumijast čoln, zato smo ga položili na napihljivo blazino kopalcev v bližini," je še dodal.

Magnini je bil med drugim svetovni prvak leta 2005 in 2007 na 100 m prosto, v tej disciplini pa je bil trikrat tudi evropski prvak.

Po incidentu so Benedetta prepeljali v bolnišnico. "Moja prva misel, ko sem prišel k zavesti, je bil moj mož," je povedal. "Par ur po nesreči sem izvedel, da je bil Filippo Magnini tisti, ki mi je rešil življenje, vendar nisem imel priložnosti, da se mu zahvalim, saj nimam njegovega kontakta. Upam, da se bom mu lahko zahvalil v živo," je dejal. Magnini je v času incidenta na plaži bil s svojo punco Giorgio Palmas, poznano italijansko televizijsko zvezdnico. Kako vedeti, da se nekdo utaplja? Utapljanje v filmih je včasih prikazano precej bolj dramatično, kot v resnici – ljudje, ki se v vodi znajdejo v težavah, pogosto niti ne morejo klicati na pomoč. Ljudje, ki se utapljajo, svoj respiratorni sistem uporabljajo za dihanje in niso sposobni klicati na pomoč. Prav tako ni kriljenja z rokami – gre za nagonski odziv, saj ljudje razširijo roke ob straneh in poskušajo pritisniti ob vodno gladino, da bi dvignili usta od vode in zadihali. Prav tako ljudje, ki se utapljajo, "stojijo" pokončno in zravnano, brez da bi brcali z nogami, pogosto pa imajo čelo ali oči pokrite z lasmi. Včasih je najbolj zanesljiv znak, da se nekdo utaplja, to, da takšnega vtisa ne dajejo – oseba lahko deluje, kot da nekaj opazuje (nebo, obalo, rob bazena …). V takšnem primeru je najbolje, da osebo vprašate, ali je vse v redu in vam ne odgovori ter samo strmi v prazno, je potrebna pomoč.

Kričanje, kriljenje z rokami in klicanje pomoči so znaki težav v vodi. Ljudje, ki to zmorejo, potrebujejo pomoč in so sposobni sodelovati pri lastnem reševanju, tako da zgrabijo napihljiv obroč. FOTO: Dreamstime