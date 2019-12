Italijansko mestece Piobbico slovi kot svetovna prestolnica grdih

Že 140 let majhno italijansko srednjeveško mestece, ujeto med apeninskimi vršaci in jadranskim morjem, slavi grdost. Piobbico, poln kamnitih zgradb in obkrožen z bujnimi gozdovi, je postal svetovna prestolnica 'grdih' ljudi. Kar se je začelo leta 1879 kot ideja peščice, je zdaj preraslo v svetovno gibanje.

FOTO: Dreamstime Od leta 1879 je 2000 prebivalcev Piobbica združenih v 'Klubu grdih', v katerem verjamejo, da je pomembno predvsem, kakšna je oseba"navznoter in to, kako izgleda". Skozi generacije je njihov klub rasel in ideja peščice je zdaj postala pravo gibanje, piše BBC. 'Svetovna zveza grdih ljudi' zdaj šteje že 30.000 članov v več kot 25 izpostavah. Prvotni namen Kluba grdih je bil samskim ženskam poiskati partnerja. Skozi razvoj so si domačini zadali, da bodo preko kluba družbo opozarjali na to, da je notranja lepota pomembnejša kot zunanja podoba. Leta 2007 so na glavnem trgu odkrili kip, posvečen grdim ljudem. 'Godba grdih' igra na Festivalu grdih. FOTO: Dreamstime Danes je precej enostavno postati član kluba. Starejši člani pri prijavi ocenijo grdost novega člana, ocena pa se lahko giblje vse od "nedoločeno" do "še posebej grd". A vendar, ni nujno, da so člani grdi, še piše BBC, člani kluba se bolj osredotočajo na notranjo lepoto in se ne obremenjujejo z mnenjem drugih. Prvo nedeljo v septembru v Piobbicu vsako leto priredijo "Festival grdih", na katerem izvolijo novega predsednika, sprejmejo nove člane in kuhajo tradicionalne lokalne specialitete, tartufe, polento in testenine.