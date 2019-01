Italijansko sodišče: Salvinija je mogoče obtožiti ugrabitve migrantov

"Priznam, ni potrebe po sodnem procesu. Res je. Storil sem in to bi storil še enkrat," je zapisal italijanski notranji minister. Dodal je, da mu grozi od treh do 15 let zapora, ker je preprečil nezakonite prihode v Italijo. "Ostal sem brez besed," je še dodal.

Obtožbe na račun Salvinija je izreklo tožilstvo v sicilskem mestu Catania, ki meni, da je Salvini nezakonito zadrževal 177 migrantov, ko jim ni dovolil, da bi se izkrcali iz italijanske ladje Ubaldo Diciotti, ki jih je rešila iz Sredozemskega morja. Potem ko so skorajda teden dni preživeli na ladji, so Irska, Albanija in katoliška cerkev dosegle dogovor o njihovem sprejemu. Večina migrantov na krovu ladje je bila iz Eritreje in so bili na begu pred revščino in nasiljem v državi. Salvini, ki je tudi podpredsednik italijanske vlade, je znan po svoji ostri politiki do beguncev in migrantov.