Ivan Simič največjega plačnika dohodnine vsako leto povabi na kosilo

Na zaslišanju v državnem zboru je Ivan Simič povedal, da vsako leto na kosilo povabi največjega plačnika dohodnine. Poteza je zagotovo hvalevredna, a je v zraku ostalo vprašanje, ali Ivan Simič, ker pozna davčne plačnike in seveda tudi neplačnike po imenu in priimku, krši zakon. Medtem ko sam odgovora na to vprašanje ni imel, so danes s FURS-a odgovorili, da ne gre za nikakršno kršitev zakona.