Ivica Todorić za propad Agrokorja obtožil vlado Andreja Plenkovića

Pred kamere v Zagrebu je stopil nekdanji hrvaški tajkun Ivica Todorić, ki je za propad hrvaškega koncerna Agrokor, kjer je še zmeraj tudi Mercator, obtožil vlado premierja Andreja Plenkovića. Hrvaškega premiera in skupino svetovalcev je obtožil tudi, da so mu nezakonito ukradli zasebno premoženje. Velik del koncerna so oropali, njegovo industrijo pa spravili na kolena, je dejal.