Iz ameriškega zapora po pomoti izpustili obsojenega posiljevalca otrok

Tony Maycon Muñoz Mendez je iz državnega zapora Rogers v mestu Reidsville v zvezni državi Georgia odkorakal v petek popoldne.

Zakaj so zaposleni v zaporu storili tako veliko napako in na prostost izpustili obsojenega posiljevalca otrok, ni znano, po besedah njihove predstavnice za odnose z javnostmi pa zadevo intenzivno preiskujejo.

Leta 2015 so sicer 31-letnika obsodili na tri dosmrtne kazni za posilstvo in spolno nadlegovanje deklice, mlajše od 10 let.