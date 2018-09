Iz dvorane 'vrgli' kritičnega novinarja, Erdogan bi rad 69 'teroristov'

Angela Merkel in Erdogan

Ankara je Berlinu že prej posredovala "seznam teroristov", na katerem je 69 oseb, ki bi jih morala Nemčija nujno izročiti, je danes poročal turški časnikYeni Asir. Seznam vključuje tudi naslove in fotografije osumljencev, ko zapuščajo svoje domove v Nemčiji.

Erdogan pa je danes tudi sam pozval k izročitvi Dündarja, ki so ga v Turčiji zaradi izdaje državnih skrivnosti obsodili na več kot pet let zapora. "To je naša naravna pravica,"je dejal predsednik.

Nekdanji odgovorni urednik do vlade kritičnega časnika Cumhuriyet, ki že dve leti živi v izgnanstvu v Nemčiji, pa je danes povzročil manjšo zmedo. Sprva je namreč napovedoval, da se bo udeležil skupne novinarske konference, da bi lahko Erdoganu postavil bolj kritična vprašanja, a si je zadnji trenutek premislil.

Razlog naj bi bile grožnje s strani delegacije turškega predsednika, da bodo novinarsko konferenco popolnoma odpovedali, če bo na njej prisoten Dündar.

Čeprav na novinarski konferenci ni bilo Dündarja, pa se je v dvorani vseeno zgodil manjši incident. Varnostniki so namreč iz dvorane odvedli turškega novinarja in kritika Erdogana Adila Yigita, ki si je pred tem nadel majico, na kateri je pozival k izpustitvi v Turčiji pridržanih novinarjev. Erdogan se je med incidentom le smehljal, rekel pa ni nič.

Turški časnik Yeni Asir je sicer danes še poročal, da so med osebami, ki si jih želi Turčija, tako akademiki, kot domnevni odgovorni za spodleteli državni udar pred dvema letoma.

Merklova napovedala srečanje o Siriji

Merklova je sicer na novinarski konferenci z Erdoganom napovedala štiristransko srečanje Nemčije, Turčije, Francije in Rusije o razmerah v Siriji. Kanclerka in predsedniki iskanje rešitve glede province Idlib.

Sicer pa je Merklova danes kritizirala razmere v Turčiji in izpostavila, da še vedno obstajajo temeljne razlike med državama. Pozvala je k hitri razrešitvi primerov v Turčiji pridržanih državljanov Nemčije. "Vztrajala sem pri tem, da se tudi te primere čim hitreje reši," je povedala in dodala, da državi drugače razumeta pojma svobode medijev in pravno državo.

Po podatkih nemškega zunanjega ministrstva je v Turčiji zaradi političnih razlogov še vedno pridržanih pet nemških državljanov, okoli 30 so jih medtem že spustili na prosto.

Je pa rahlo omilila ton, ko je dejala, da imata državi tudi veliko skupnega, med drugim zavezništvo v zvezi Nato, reševanje področja migracij in boj proti terorizmu. "Nemčija zagovarja gospodarsko stabilno Turčijo," je še dejala kanclerka v luči krize s katero se sooča Turčija.

Tudi Erdogan je spregovoril o gospodarstvu, ko je izrazil željo po okrepitvi sodelovanja z Nemčijo na tem področju. "Naša država je pripravljena in ima moč, da se izogne morebitnim grožnjam s področja gospodarstva,"je dodal.

Turški predsednik pa je v skladu s pričakovanju spregovoril tudi o prepovedani Kurdski delavski stranki (PKK) in njenih aktivnostih v Nemčiji. V državi namreč po besedah Erdogana živi več tisoč članov teroristične organizacije PKK in več sto podpornikov gibanja Gülen, ki ga Ankara krivi za spodleteli državni udar pred dvema letoma.

Erdogan, ki je v Berlin prispel že v četrtek, je tako pozval Nemčijo k bolj odločenem boju proti terorizmu, a hkrati tudi pohvalil sodelovanje med državama na tem področju.

Z Merklovo se bo Erdogan ponovno srečal jutri, ko bo v Kölnu tudi odprl največjo mošejo v Evropi.