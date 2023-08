Iz fasade pritekla voda in mulj: 'To je velik korak nazaj'

Zdaj bodo odpirali fasado za fasado, saj jih skrbi, da se je v stene hiš naselila plesen ali še huje – goba. To bi za Sneberje lahko pomenilo samo eno. " Pričakujemo profesorja, ki bo povedal, ali se ta les sploh še da rešiti ali ne. Če je šlo to naprej in če je goba že notri, potem je hiša za podreti. Kar se ne bo sesedlo samo vase, je potem za podreti, " pripoveduje Proškova.

Koordinatorka del v Sneberjah Tjaša Prošek je ob prihodu v vas pokazala, kaj jih je pričakalo pod fasado ene od montažnih hiš. "Spodaj so zvrtali luknjico in od tam je steklo ven, kot da bi odprl pipo. Ven sta stekla mulj in voda ," je povedala zgroženo. Odkritje jim je podrlo vse načrte. " Zjutraj je šla urgenca na civilno zaščito in jaz upam, da bodo potem čim prej tukaj, " je še dodala.

Zaskrbljeni in šokirani so tudi vaščani. Ti so danes videli, da so rezali v stene v fasadi. "Ne vem, kako bomo živeli, ker bo propadlo, bo smrdelo in jaz ne vem, kaj bo iz tega," je trenutno katastrofo komentirala vaščanka Jožica Strgar. Župan jim je obljubil pomoč, razlagajo, a ne vedo več, ali bo ta sploh prišla. Do septembra naj bi bilo že vse v prvotnem stanju, občina pa naj bi bila že dogovorjena z vsemi izvajalci, a vaščani temu ne verjamejo.

"Prišla bo ekipa, ustavili bomo gradbišča, če bo treba in poslali ljudi, da gredo," pa je danes zatrdil župan Zoran Janković in dodal, da bo treba počakati do konca tedna, ko bo v Sneberjah znova sestanek. Ko bodo sporočili, kdo so izvajalci, bodo ti prišli skupaj z uličnim odborom in šli od hiše do hiše, je še zagotovil. "Konkretno lahko rečem iz Ilirije in iz Roga, te bomo poslali na teren. Jaz zagotovilo imam od direktorjev teh firm."