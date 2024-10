Iz gasilskega doma ukradel tri vozila, a z njimi ni prišel daleč

Gasilce v mirni vasici Movraž v zaledju slovenske Istre je nekdo oropal. Ko so se prvi domačini peljali v službo, so videli odprta garažna vrata gasilskega doma, gasilskih vozil pa ni bilo nikjer. A niso bila na intervenciji. Dva gasilska kombija in enega terenca je nekdo preprosto ukradel. A z njimi ni prišel daleč. En kombi so našli, potem ko se je zaletel v drevo, enega na travniku ob robu ceste, terensko vozilo je bilo prevrnjeno na bok. Policisti so storilca, gre za tujega državljana, že prijeli. A kaj to pomeni za gasilce in kaj za prebivalce, ki bi denimo potrebovali njihovo pomoč? Movraški gasilci so namreč zaradi uničenih vozil zdaj neoperativni.