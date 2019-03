Iz Gaze naj bi priletela uničujoča raketa, Izrael odgovoril

Tiskovni predstavnik izraelske vojske v Tel Avivu je potrdil, da je bila raketa izstreljena z območja Gaze, vojska pa je na Twitterju objavila fotografijo območja vzhodno od Tel Aviva. V tem delu mesta je bilo ponoči slišati zvok siren za zračni napad.

Med ranjenimi v naselju Mishemeret so tudi trije otroci: dojenček, triletni otrok in 12-letna deklica. Drobci granate so poškodovali tudi 60- in 30-letno žensko. Hišo so zajeli plameni in je uničena.

"Zaradi varnostnih incidentov sem se odločil, da prekinem svoj obisk v Združenih državah Amerike. Čez nekaj ur se bom srečal s predsednikom (Donaldom) Trumpom in se takoj zatem vrnil v Izrael, da bi natančno vodil operacije,"je v videoposnetku, ki ga je izdal njegov urad, dejal Netanjahu.

"Prišlo je do kriminalnega napada na državo Izrael in mi se bomo odzvali s silo," je dejal.

Izrael pa je po napadu zaprl vse mejne prehode z območjem Gaze ter ukazal omejitev ribolovnega območja pred obalo.

Izraelska vojska je odgovornost pripisala palestinskemu gibanju Hamas. Kot je sporočila, je Hamas raketo izstrelil z območja mesta Rafah na jugu Gaze.

Napovedala je, da bo na območje Gaze poslala dve dodatni enoti, in sicer pehotno in oklepno brigado, vpoklicala pa je tudi omejeno število rezervistov za posebne naloge.