Iz 'hiše groze' rešili več sto dečkov, nekateri izmed njih vklenjeni v verige

Kot je povedal predstavnik policije Yakubu Sano, je policija vdrla v stavbo islamske verske šole in našla odrasle moške in mladoletne fante v "najbolj ponižujočih in nečloveških razmerah", poroča Aljazeera. Policisti so naleteli na "mučilnico", v kateri so učence priklenjevali, obešali na strop in jih pretepali.

"Našli smo približno 100 šolarjev, vključno z otroki, starimi devet let, v verigah, napolnjenih v majhni sobi. In vse to z namenom, da bi jih transformirali v odgovorne osebe," je dejal Sano, ki je šolo opisal tudi kot hišo suženjstva.

Še vedno ni povsem jasno, koliko časa so moške in dečke zadrževali v notranjosti stavbe, nekateri naj bi bili v ujetništvu tudi več let. Dva izmed njih sta iz Burkine Faso, večina ostalih pa prihaja iz zveznih držav na severu država, je razkrila policija.