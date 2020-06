Kmet hvaležen policistom za hitro posredovanje na avtocesti

Kako točno je lahko v ponedeljek pozno zvečer iz hleva kmetije na celjskem pobegnilo kar 21 bikov, ki so težki najmanj pol tone, celjski policisti še preiskujejo. In od preiskave bo odvisno tudi, ali bodo lastnika kmetije kazensko ovadili. Eden izmed bikov je pobegnil v smeri proti štajerski avtocesti, kjer ga policisti nikakor niso mogli umiriti, zato so ga na koncu ustrelili.