Iz Italije na pomoč prihaja 30 zdravnikov in medicinskih sester vojaškega zdravstvenega osebja

Zaradi prenizke precepljenosti, opozarja stroka, se bolnišnice še naprej polnijo. Standardi in normativi so zdaj pozabljeni, marsičesa, kar bi bolniku pripadalo, ne moremo zagotoviti, saj se borimo za njihova življenja, je razmere v bolnišnicah opisala predstojnica Infekcijske klinike. Opozarja, da zdravstveni delavci enostavno ne zmorejo več, potrebujejo pomoč iz tujine. In ta bo, kot obljublja obrambni minister Matej Tonin, prišla iz Italije. Gre za največ 30 zdravnikov in medicinskih sester vojaškega zdravstvenega osebja, ki se bodo pridružili slovenskim vojakom, ki od torka pomagajo v bolnišnicah. Kdaj točno bodo prišli v Slovenijo, še ni jasno, ostali pa naj bi do konca tega leta. Pogovori o tuji pomoči potekajo tudi z drugimi državami, a je vse odvisno od razmer pri nas.