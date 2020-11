Iz koalicijskih vrst moč slišati vse ostrejše odzive na Janševo Twitter komunikacijo

Premier Janez Janša ne misli odnehati. Še naprej se posmehuje medijem, ki so razglasili Bidnovo zmago, med svoje sledilce deli različne teorije zarote, v katere verjame Donald Trump in hkrati zatrjuje, da bodo ZDA še naprej naš strateški partner. A zdaj ni čas za to, je bilo med vrsticami razumeti predsednika republike Boruta Pahorja, ki je ob 30. obletnici odločitve za plebiscit o naši samostojnosti vpričo Janše potegnil nekaj vzporednic s tistim usodnim časom.