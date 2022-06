S košarkarskega parketa na modne brvi

V svetu športa med ženskimi predstavnicami ne najdemo samo deklet z izjemnimi atletskimi sposobnostmi, oko marsikoga, ki športa niti ne spremlja, je zaustavilo tudi veliko lepotic med športnicami. Dobra forma, samozavest, borbenost, poštena igra in še mnogo drugih kakovosti, ki jih šport prinese dekletom, so prednosti, ki jih potrebujejo dekleta tudi na lepotnih tekmovanjih. In 182 cm visoka košarkarica ljubljanske Ilirije, je svoje kakovosti dobro vnovčila tudi na izboru za miss Slovenije ter se že uvrstila v finalni izbor in se bo septembra potegovala za zelo zaželeno krono med dekleti.