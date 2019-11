Iz Ljubljane s pravljičnim vlakom v pravljično deželo

Pred vrati je veseli december, ki je tudi najbolj pravljični mesec v letu. In pravljice so se iz knjig zdaj preselile tudi na vlake. V pravljično deželo so prve pospremili ljubljanske otroke. Na železniški postaji so otroke pozdravili Božiček, ki bo potoval s sto let starim muzejskim vlakom, in pravljične vile, ki bodo najmlajše spremljale na potovanjih z vlaki v Pravljično deželo Celje.