Iz majhne delavnice v Slovenskih Konjicah sta sanje popeljala do Hollywooda

Pierce Brosnan, Nicholas Cage in Tim Roth so le trije hollywoodski zvezdniki, ki nosijo slovenska očala. Brosnan bo z njimi nastopil v svojem novem filmu The Misfits, ki prihaja na velika platna prihodnje leto. Gotovo se sprašujete, kakšna so ta očala? Zakonca Jančič lesena očala Wood Stock oblikujeta že šest let, svojo zgodbo o uspehu pa sta zdaj popeljala vse do Hollywooda.