Iz mariborskega plesnega studia na oder talentov in zlati gumb

Marsikatera deklica opazuje svojo mamo in si želi biti kot ona. In verjetno je bilo tako tudi pri 8-letni Juliji in njeni mami, ki poučuje v mariborski plesni šoli Pingi. Zelo zgodaj, pri rosnih treh letih, je Julija tudi sama pokazala izjemen plesni talent. Pet let kasneje pa se lahko že gleda v oddaji Slovenija ima talent in to skupaj z mamo. V nedeljo sta tako ganili žirantko Ano Klašnjo, da je zanju pritisnila zlati gumb in ju z njim odpeljala neposredno v polfinale.