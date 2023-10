Iz pisarne v čebelnjak: 'Vsakodnevno delo je postalo moja strast'

Si predstavljate, da bi pustili uspešno kariero v zelo dobri službi in se začeli ukvarjati s čebelarstvom? Darja Šolar je 12 let delala kot ekonomistka in računovodkinja, njen mož Gregor pa je delal na vodstveni funkciji v bančništvu. Najprej je službo pustila Darja, nato pa še Gregor. Starša štirih deklet se ukvarjata s čebelarstvom in pečeta medenjake. Sta podjetnika, ki se predstavljata v oddaji v Štartaj, Slovenija: na podeželju. Preverili smo, kako se je vse začelo, kje so dobili 200 let star skrivnosten recept in od koga sta prevzela dragocene čebelje družine.