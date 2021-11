Iz poslovnih razlogov razrešili tudi predsednika uprave Elektra Maribor

Kriza v energetiki se nadaljuje, a ne le zaradi visokih cen elektrike, pač pa tudi zaradi kadrovskega cunamija. Po Elektru Ljubljana in podjetju GEN-I se namreč zdaj menja še uprava Elektra Maribor. Dosedanjega direktorja, ki je na čelu sedel zadnjih 9 let – Borisa Soviča – so v četrtek predčasno razrešili. Tudi sam je potrdil, da naj bi šlo za željo nekoga izven podjetja, obenem pa dodal, da gre za politični manever. Gre torej že za tretjega odpisanega direktorja v energetiki, ki je žogico vrgel vladi in resornemu ministru.