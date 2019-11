Iz potopljene ladje v Baltiku rešili na stotine steklenic žganic iz prve svetovne vojne

Ekipa švedskih raziskovalnih avanturistov je iz razbitin ladje, ki je v Baltskem morju potonila med prvo svetovno vojno, rešila več sto steklenic žganih pijač in likerjev. Sedaj preizkušajo, ali je alkohol še piten, so pa prepričani, da so razmere v Baltskem morju zelo primerne za shranjevanje tovrstnih pijač, saj je tam temno in zelo mrzlo.

Ekipa Ocean X Team, ki je specializirana za reševanje alkoholnih pijač iz ladijskih razbitin, je v številnih tujih medijih požela zanimanje. Iz morja so 22. oktobra na plano potegnili kar 600 steklenic konjaka in 300 steklenic benediktanca, zeliščnega likerja. Alkohol so rešili iz ladje Kyros, ki jo je leta 1917 potopila nemška podmornica, medtem ko je plula proti Rusiji.

Konjak proizvajalca De Haartman, ki ga ni več med živimi, in benediktanca, sedaj v laboratoriju testirajo, ali sta še pitna. Kot je povedal vodja ekspedicije Peter Lindberg, je njegova ekipa ladijske razbitine lokalizirala že pred 20 leti, nato so jim izginile izpred oči, najti pa jim jih je uspelo šele veliko let kasneje. Ekipa se je potopila v globine Alandskega morja, ki leži med Švedsko in Finsko, in sicer 77 metrov globoko, a je nato potrebovala več let, da je razbitine očistila opuščenih ribiških mrež.

