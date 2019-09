Iz prevrnjene ladje pred ameriško obalo rešili vse člane posadke

Iz tovorne ladje Golden Ray, ki se je v nedeljo zjutraj po izplutju iz pristanišča Port Brunswick na vzhodni ameriški obali začela močno nagibati in se je do ponedeljka prevrnila na bok, so rešili še zadnje štiri člane posadke.

Ladja Golden Ray je bila izdelana leta 2017, dolga je le malce manj kot 200 metrov in široka dobrih 25 metrov. Spada med t. i. ro-ro ladje, ki so specializirane za transport tovora na kolesih (vozila, prikolice, tudi železniški vagoni). Kratica ro-ro izhaja iz angleščine (roll-on, roll-off), gre pa za način natovarjanja – namesto, da bi tovor na ladjo dvignili z dvigali, ga pripeljejo na kolesih. Med ro-ro ladje spadajo tudi trajekti. Ladja je bila po podatkih Marrine Traffic tudi že v koprskem pristanišču. Fotografije dokazujejo, da je bila tam pred natančno enim letom, v začetku septembra 2018.

Potem ko so v prvi reševalni akciji uspešno evakuirali 20 izmed 24 članov posadke, so včeraj najprej uspešno vzpostavili stik s preostalimi štirimi pogrešanimi, nato pa jih tudi rešili. Po besedah vodje reševanja Johna Reeda so bili trije ujeti v prostoru pri propelerju, četrti, ki so ga rešili kot zadnjega, pa je bil ujet za steklom v inženirski nadzorni sobi, piše CNN.

"To je neverjetno. Fantje, zaradi vašega podviga je to najboljši dan moje kariere. Izjemno," Reed po koncu reševanja ni mogel skriti navdušenja.

Trije od zadnjih rešenih so lahko hodili sami, četrtega pa so izvlekli v reševalni košari. Vse štiri so prepeljali v bolnišnico.

Reševalci so si ves čas prizadevali, da bi 200-metrsko plovilo stabilizirali. Tovorna ladja, na kateri je izbruhnil tudi požar, naj bi prevažala avtomobile.

Posadko so evakuirali iz različnih prostorov na ladji, nekatere so morali reševati tudi s helikopterjem. Člani posadke so Filipinci in Južni Korejci. Ladja, ki pluje pod zastavo Marshallovih otokov, je bila namenjena v Baltimore, kamor bi mogla prispeti včeraj.