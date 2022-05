Iz rabljenih letalskih delov lahko nastanejo različni kosi pohištva

Primož Jovanović je pilot, ki je je po propadu Adrie pristal na trdnih tleh. Ko je ostal brez službe, je dobil idejo, da bi ljubezni do letalstva dodal še kanček ustvarjalnosti. Je namreč edini v Sloveniji, ki iz rabljenih letalskih delov izdeluje različne kose pohištva. Najbolj ponosen je na svoj prvi projekt. Dve leti nazaj je iz turbine izdelal ogledalo, po tem pa so nastali še številni izdelki, kot so miza iz letalskega kolesa, ura iz kompresorja in skulptura iz propelerja. Pravi, da je povpraševanje po njegovih izdelkih med ljubitelji letal veliko, hkrati pa želi v letalstvo privabiti še več mladih.