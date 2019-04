Z radarjev izginilo letalo F-35A, iskalna akcija v teku

Letalo F-35A, ki je bilo v lasti japonskih obrambnih sil in velja za trenutno najbolj moderno vojaško letalo, je izginilo nad Pacifiškim morjem. Del razbitin so že našli.

Letalo F-35A japonskih obrambnih sil je v torek izginilo z radarjev, po tem ko je pilot obvestil vojaško kontrolo letenja, da ima težave. Japonski obrambni minister Takeši Iwaya je sporočil, da je bilo letalo na trenažnem letu z dvema F-35A, ko so se začele prve težave. Zgodaj v sredo so našli razbitine letala, in sicer del vertikalnega in horizontalnega stabilizatorja, pilota še iščejo.

Japonska načrtuje nakup 147 letal F-35. FOTO: AP

Japonske obrambne sile so sporočile, da je poletelo iz vojaške baze Misawa, ki je na severu Honšuja. Letalo je bilo 135 kilometrov oddaljeno od prefekture Aomori, ko so s pilotom izgubili stik. NHK poroča, da je vojska 13 letal dobila v uporabo 11 dni pred nesrečnim dogodkom in da so do nadaljnjega vsa letala prizemljena. Japonska je ena od 14 držav, ki sodelujejo v programu razvoja in nakupa F-35 in nameravajo kupiti 147 teh "nevidnih" letal. En del jih bodo izdelali v ZDA, en del pa na Japonskem. Letalo, ki je strmoglavilo, je bilo prvo, ki je bilo sestavljeno na Japonskem.

Program izgradnje in prodaje letal F-35 velja za najdražji vojaški program v zgodovini. FOTO: AP

Gre za drugo letalo F-35, ki je bilo uničeno v nesreči. Lani septembra je strmoglavilo letalo ameriških marincev F-35B. Prvi izsledki so kazali, da je bila za nesrečo kriva napaka na dotoku goriva, zato so po svetu začasno prizemljili vsa letala F-35. Program izgradnje in prodaje F-35 velja za najdražji vojaški program v zgodovini in je znan po dolgih zamikih pri razvoju in dobavi letal. Program naj bi do leta 2050 stal več kot 1300 milijard evrov, zgrajenih naj bi bilo več kot 3.500 teh letal, in sicer v različnih konfiguracijah.