Batasta: Iz sladkega krompirja, ki ni primeren za trgovske police, ustvaril posel in začel z izdelavo testenin

V Sloveniji še vedno vsako leto zavržemo 139 ton hrane, številka pa se z leti celo povečuje. 68 kilogramov na prebivalca. Na svetu zavržemo kar eno tretjino proizvedene hrane. Skoraj polovica je sadja in zelenjave. Tudi Jan Šlamberger se je pri pridelavi sladkega krompirja soočal s podobno težavo. Kam s krompirjem, ki ni primeren za trgovske police? Potem ko ga je nekaj prodal restavracijam, nekaj podaril lovskim društvom, mu ni ostajalo drugega, kot da ga zavrže. A srce mu ni pustilo, da bi plod, ki ga je zemlja že nahranila in poskrbela, da je zrasel, vrgel stran, zato se je odločil, da iz sladkega krompirja naredi testenine in se prijavi na Štartaj Slovenija.

