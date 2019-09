Iz Slovenije na Hrvaško je možno priti mimo mejnih patrulj

Schengen v praksi: v zadnjih 24 urah so na območju policijske uprave Koper obravnavali 18 oseb, ki so nelegalno prečkale mejo, na območju novomeške uprave pa 23. Skorajda ne mine dan, da policija ne bi prijela kakšnega prebežnika. A kako lahko oziroma težko je ilegalno prečkati mejo, ki jo stražijo policija, vojska, helikopterji, nadzorujejo jo celo z droni in kamerami?

