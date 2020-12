Nekateri so želeli iz strahu čim prej zapustiti Zagreb

Potres je bil tako močan, da ga je v radiju 500 kilometrov od epicentra čutilo šest milijonov ljudi. V Zagrebu, kjer je spomin na potres 22. marca letos še zelo živ, so ljudje v strahu bežali na ulice, zapuščali svoja delovna mesta. Iz nekaterih zagrebških bolnišnic so začasno evakuirali paciente, tudi otroke. V nekaterih delih mesta je zmanjkalo elektrike. Na cestah je bila gneča, saj so želeli mnogi Zagrebčani v strahu pred najhujšim čim prej zapustiti mesto.

