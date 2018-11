Mladić v živo iz zapora: Šešlja povabil na šah, družini poslal 'poljube'

Mladića je po telefonu med oddajo poklical njegov sin Darko Mladić in mu rekel, naj kaj pove za javnost. 77-letni vojni zločinec je druž ini poslal 'poljube' in zaradi vojnih zločinov prav tako obsojenega vodjo srbskih radi kalcev Vojislava Šešlja , ki je bil v studiu, pozval, naj ga obišče, da bi igra la šah, češ da ga je nazadnje premagal.

Iz Haaga so še sporočili, da je odločitev v interesu pravice ter ohranjanja reda in varnosti v zaporu, saj zaporniki brez odobritve sodišča ne smejo komunicirati z mediji.

V studiu je bil tudi poslanec spodnjega doma ruskega parlamenta Pavel Dorohin. Njemu je med drugim dejal, naj odpre oči, kaj hoče zveza Nato, ki se "zelo širi proti Rusiji". Šešlju pa je dejal, naj "malce shujša."

Mednarodno haaško sodišče za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije je 22. novembra lani Mladića obsodilo na dosmrtni zapor. Kot takratnega načelnika generalštaba vojske Republike srbske ga je spoznalo za krivega genocida v Srebrenici leta 1995 ter vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti, tudi med obleganjem Sarajeva in zaradi zajetja opazovalcev ZN in modrih čelad, med vojno v BiH med letoma 1992 in 1995. Na obsodbo sta se pritožila tako obramba kot tudi tožilstvo.