Izbrisane napotnice: minister napovedal nov zakon

Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je na seji odbora DZ, na kateri so razpravljali o nedavnem izbrisu veljavnih terminov za zdravstvene storitve naročenih bolnikov, napovedal pripravo zakona o zdravstvenem informacijskem sistemu. Ob tem pričakuje, da bodo do konca meseca vsi oškodovani pacienti znova imeli termine. "Če se to ne bo zgodilo, bomo terjali odgovornost direktorjev izvajalcev storitev," je zatrdil minister. Ta se je danes tudi opravičil vsem, ki so jim v sistemu neupravičeno izbrisali termine.

Danes popoldne se je začela tudi nujna seja odbora državnega zbora za zdravstvo, sklicana prav zaradi izbrisa napotnic. Sklic seje je zahtevala stranka NSi, saj želijo odgovore na to, kako je lahko prišlo do izbrisa skoraj 300.000 napotnic, kdo bo za to odgovarjal in ali so že uspeli identificirati vse paciente, ki so ostali brez napotnice. O interpelaciji zdravstvenega ministra v Novi Sloveniji pa za zdaj še ne razmišljajo.

O tem so danes na zahtevo poslanske skupine NSi razpravljali na nujni seji parlamentarnega odbora za zdravstvo. V uvodni obrazložitvi je minister zavrnil navedbe poslanke NSi Ive Dimic, da se težko znebijo občutka, da se "čakalne dobe poskuša administrativno odpravljati celo z brisanjem veljavnih napotnic".

"Nikoli in nikdar ne bo namen ministrstva ali te vlade, da ureja čakalne vrste z izbrisom pacientov. Vendarle pa smo dolžni spoštovati zakon o pacientovih pravicah, kjer je jasno definirano, kdaj se pacienti črtajo s čakalnega seznama," je dejal Bešič Loredan.

Kot je pojasnil, je do zapleta prišlo zaradi neurejenih oz. neposodobljenih čakalnih seznamov pri nekaterih izvajalcih zdravstvenih storitev, skrbnikih seznamov. Bešič Loredan je zagotovil, da na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) aktivno iščejo tehnične rešitve, da bi se pri storitvi brisanja terminov vnesle ustrezne varovalke in da do teh napak napak ni bi več prihajalo.

V odgovoru na vprašanje poslanca NSi Janeza Ciglerja Kralja, kdo nosi odgovornost, je minister ocenil, da je porazdeljena med vse deležnike v zdravstvu. Dejal je, da v luči pozitivnega pristopa reševanja ne želijo kazati s prstom na izvajalce, ki jih je zadnji dve leti zaposlovala epidemija covida-19 in se s seznami niso ukvarjali. Pričakuje pa, da so direktorji zdravstvenih zavodov toliko odgovorni in opolnomočeni, da bodo paciente dali na prvo mesto.