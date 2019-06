Izbruh hiva v Pakistanu: zaradi uporabe rabljenih igel 700 okuženih

V provinci Sindhi na jugovzhodu Pakistana se je v zadnjih dveh mesecih z virusom hiv okužilo več sto ljudi. Pakistanske oblasti to pripisujejo uporabi rabljenih igel, kar pa se v državi dogaja že več let, zato ni jasno, zakaj se je zgodil ta izbruh bolezni. Med nedavno obolelimi je večina otrok.

V vasi Allah Dino Seelro na jugu Pakistana, kjer živijo pretežno kmetje, je z virusom hiv okuženih skoraj 700 ljudi. Živijo v kočah iz blata, pri kuhanju uporabljajo tudi iztrebke goveda in za prevoz koristijo voze z osli, vse pa je na smrt strah, da bi se okužili. V družini 70-letnega Hazarja Khana Seelra so v zadnjem mesecu z virusom diagnosticirali kar pet ljudi. Seelro je dejal, da so jih vaščani nehali obiskovati in da nočejo z njimi pojesti niti skupnega obroka. Zadnji mesec je v vasi, kjer živi 1500 ljudi, s seboj prinesel 21 novih diagnoz, med okuženimi pa je tudi 17 otrok. Pismenost je v tem delu države zelo nizka, glede bolezni pa niso izobraženi, zato ne razumejo, kako so dobili virus. A problemi te vasi so le vrh ledene gore. Pakistanske oblasti so sporočile, da je v zadnjih dveh mesecih v distriktu Ratodero na jugovzhodu province Sindh zbolelo 681 ljudi, med njimi 537 otrok, starih med dve in dvanajst let.

Pakistan je šesta država po številu prebivalcev – več kot 200 milijonov ljudi – ki se spopada z izbruhom virusa HIV. Strokovnjaki krivdo pripisujejo zdravnikom, ki po celotni državi uporabljajo rabljene igle. Zafar Mirza, predstavnik ministra za zdravje, je na tiskovni konferenci v Islamabadu dejal, da imajo v državi ogromen problem tudi s ponovno prodajo že uporabljenih igel, ki jih na novo zapakirajo. Bolnišnice prenatrpane, zdravstvena kriza Strah pred izbruhom epidemije se je pojavil aprila, ko je pakistanski zdravnik Imran Arbani opazil nenadno povečanje števila obolenj in na to opozoril lokalne medije. Od takrat so testirali več kot 14.000 ljudi. Novinarji CNN-a so se odpravili v provinco Ratodero, da so preverili situacijo. Ker je število obolenj največje predvsem v provinci Sindh, ki se nahaja okrog 1000 kilometrov od prestolnice, so tamkajšnje bolnišnice preobremenjene in prenatrpane. Konec aprila so aretirali zdravnika Muzaffara Ghanghra in ga obtožili poskusa umora ter ogrožanja življenj, saj naj bi uporabljal rabljene igle.

Njegov odvetnik Athar Abbas Solangi je vztrajal, da njegova stranka ni kriva: "Uporabili so ga za grešnega kozla, ker je v regiji izbruhnila večja kriza," je dejal Solangi in dodal še, da njegov klient v svoji ordinaciji ni uporabljal okuženih igel. Ta izbruh je nenavaden predvsem, ker je večina obolelih otrok. Pred tem je bilo z virusom okuženih "le" 1200 otrok med 150.000 obolelimi. Glede na starost okuženih, pakistanske oblasti sklepajo, da so bile vzrok okužbe injekcije. Kulturno prepričanje: zdravila so bolj učinkovita v obliki injekcije Problem okuženih igel se pojavlja po vsej državi in to že več let. Vodja infekcijske klinike Indus Hospital Karachi na jugu Pakistana Naseem Salahuddinje dejala, da "že leta na vsa pljuča kričijo, da bi opozorili oblasti, ampak do zdaj niso poslušali". V Pakistanu obstaja kulturno prepričanje, da so zdravila, ki jih vbrizgajo v obliki injekcij bolj učinkovita od tistih, ki so v obliki tablet. Raziskava, ki je bila objavljena leta 2005, je ugotovila, da jih preveč uporabljajo predvsem v provinci Sindh.

