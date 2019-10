V pakistanskem mestu z virusom HIV okuženih skoraj 900 otrok

Aprila letos so v mestu Rotadero na jugu Pakistana oblasti potrdile epidemijo virusa HIV - do sedaj so potrdili, da je okuženih vsaj skoraj 900 otrok in vsaj 200 odraslih, a zdravstvene oblasti se bojijo, da bo končna številka še višja, saj so do sedaj testirali manj kot četrtino prebivalcev mesta, kjer živi okoli 200.000 ljudi, poroča Independent.

Krivdo za izbruh HIV-a so sprva pripisovali pediatru Muzaffarju Ghanghroju, ki je za pregled računal zgolj 20 centov in je bil tako eden najcenejših zdravnikov v mestu. Bil je aretiran in obtožen malomarnosti ter uboja, po tem ko so ga starši obtožili, da je na otrocih redno uporabljal rabljene injekcije.