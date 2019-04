Izbruh norovirusa v Ljubljani

Po Sloveniji, predvsem pa po Ljubljani, se širi zelo nalezljiv virus, ki povzroča slabost, bruhanje, drisko in trebušne krče. V prvih dveh mesecih letošnjega leta so zabeležili šest izbruhov norovirusa, v marcu in aprilu pa se je število teh izbruhov podvojilo. Prejšnji teden je norovirus izbruhnil tudi v farmacevtskem podjetju Lek, kjer ocenjujejo, da je zbolelo kar 200 zaposlenih.