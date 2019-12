Izbruh ognjenika na Novi Zelandiji: mnogi preživeli s hudimi opeklinami

Med tem so na GeoNetu, novozelandski strani za obveščanje o geoloških nevarnostih, sporočili, da "para in plin" še vedno prihajata iz območja vulkana. Prav tako obstaja 50-odstotna verjetnost, da bo vulkan v isti ali manjši meri izbruhnil še enkrat v naslednjih 24 urah.

Kot smo poročali, je včeraj izbruhnil vulkan Whakaari na Belem otoku na Novi Zelandiji. Oblasti so sporočile, da bodo začele kriminalistično preiskavo o dogodku, a so izjavo popravili, da pravzaprav začenjajo preiskavo okoliščin smrti in poškodb na otoku. Policija tako preiskuje smrti posameznikov na Whakaariju, so dodali.

Na otoku največ Avstralcev

Med pogrešanimi in žrtvami so tako lokalni prebivalci kot turisti. Na otoku je bilo v času izbruha ognjenika pet prebivalcev Nove Zelandije, 24 državljanov Avstralije, štirje državljani Nemčije, dva državljana Kitajske, ena oseba iz Malezije. Na otoku so bili tudi turisti iz Velike Britanije in ZDA, so sporočile oblasti. Na otoku je bilo v času izbruha skupaj 47 oseb, pišeBBC.

Predsednica vlade je vsem svojcem žrtev izrekla sožalje. Sporočila je, da so izvidniška letala pristala na otoku, vendar žal niso zaznali nobenih znakov življenja.

Vulkan Whakaari na Belem otoku je eden najbolj aktivnih vulkanov v državi ter priljubljena turistična atrakcija. Turistom ponujajo enodnevne izlete z ladjo ali polete čez vulkan.

Vulkan je v zadnjih letih sicer izbruhnil že večkrat, nazadnje v letu 2016, vendar tedaj nihče ni bil poškodovan. Vsako leto ga obišče 10.000 ljudi.