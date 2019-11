Na območju Tonge po izbruhu vulkana nastal nov otok

Novi otok leži med otokoma Kao in Late, in sicer na območju, ki je nagnjeno k potresom in vulkanskim aktivnostim.

Tonga je arhipelag v južnem Tihem oceanu, na približno tretjini poti med Novo Zelandijo in Havaji. Leži južno od Samoe in vzhodno od Fidžija. Država se nahaja na zloglasnem pacifiškem ognjenem obroču, ki je glavno območje v Tihem oceanu, kjer se pojavljajo številni potresi in vulkanski izbruhi.

Konec leta 2014 je izbruh podmorskega vulkana na območju Tonge ustvaril še en otok, ki je zdaj dom številnim živalskim vrstam in rastlinam. Na njem so Nasini znanstveniki prvič pristali oktobra lani. Otok je eden od zgolj treh novih otokov, ki so se pojavili v zadnjih 150 letih in ki so preživeli več kot nekaj mesecev. Tam so naleteli na skrivnostno lepljivo blato, rožnate cvetlice in sovo.