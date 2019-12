Izbruh vulkana Whakari usoden za pet ljudi, 27 še pogrešanih

V izbruhu vulkana na Belem otoku na Novi Zelandiji je po zadnjih podatkih umrlo najmanj pet ljudi, več je ranjenih, pogrešajo pa še 27 ljudi. Žal pa dodatne reševalne ekipe zaradi nestanovitnih razmer in nevarnosti ne morejo na otok. Vulkan Whakari na Belem otoku je od severnega otoka Nove Zelandije oddaljen uro in pol vožnje z ladjo in je kot delujoči ognjenik zelo priljubljena turistična točka.