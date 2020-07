Izčrpano osebje v domu starejših v Hrastniku. Za 120 stanovalcev skrbi le 21 oseb

V Hrastniku, ki je trenutno največje žarišče pri nas, so potrdili še tri nove okužbe. Skupaj je tako v občini okuženih že 35 ljudi. V tamkajšnjem domu starejših je okuženih 14 ljudi, od tega osem oskrbovancev in šest zaposlenih. V rdeči coni imajo prostora za največ deset oseb, osebje v domu pa je povsem izčrpano, saj 21 ljudi skrbi za 120 stanovalcev doma. Župan občine Marko Funkl pravi, da so že takoj sprejeli vse ukrepe, ki so veljali že v času razglašene epidemije.