Izdala ga je slanina: lažni savdski princ bo razsipno življenje zamenjal za zapor

48-letni američanAnthony Gignacje bil v Miamu obsojen zaradi kraje in goljufij v vrednosti vsaj osmih milijonov evrov. Za toliko je namreč oškodoval vlagatelje, ko se je pretvarjal, da je Sultan Bin Kahlid Al- Saud, poroča The New York Times. Z denarjem od goljufij je skoraj tridesetlet let živel razsipno življenje, se vozil z jahtami, zbiral drage umetnine, kupil Ferrarija, številne ure Rolex in najel stanovanje na ekskuzivnem floridskem otoku.