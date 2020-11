Kako se učenci in starši znajdejo pri šolanju na daljavo in s kakšnimi zagatami se soočajo?

Koliko časa bo šolanje še potekalo na daljavo, ne ve nihče. Da je pouk na daljavo izziv in svojevrsten projekt, ki terja veliko mero discipline in iznajdljivosti, pravi velika večina otrok in njihovih staršev, posebno tistih, ki imajo otroke v nižjih razredih OŠ. Nemalo prahu pa je dvignil tudi predlog 55. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covida-19, ki omogoča izenačitev vpisnih pogojev med dijaki poklicne mature in splošne mature.

