Izginil denar iz blagajne sindikata strojevodij, sumijo blagajničarko

Nenavadno je, da tega ni opazilo ne vodstvo sindikata, ne nadzorni odbor sindikata, ki je tam prav za nadzor tudi nad poslovanjem. Danes že cel dan poteka seja nadzornega odbora Sindikata strojevodij Slovenije. Zlatko Ratej, novi predsednik sindikata pisno odgovarja, da so pri pregledu finančnega poslovanja ugotovili, da je prišlo do nepravilnosti oziroma odtujitve denarnih sredstev in da so podali prijavo na policijo. Za to so osumili kar dolgoletno blagajničarko sindikata, ki je vrsto let delala pod nekdanjim sindikalistom Silvom Berdajsom.

Ali je to storila blagajničarka Majda Peterka, ki po besedah predsednika območnega odbora ni v stanju dajati izjave, ali je denar izginjal na pobudo kogarkoli drugega, je nekaj, kar bo zdaj ugotavljala policija, ki je potrdila da so na Policijski upravi Ljubljana prejeli prijavo, ki se nanaša na sum kaznivega dejanja poneverbe.

"Gre za dolgoletno zaupanja vredno sodelavko," je povedal sindikalist drugega sindikata Slovenskih železnic.