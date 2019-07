Družina izginule deklice prejela skrivnostni namig: 'Poglejte, kam kaže angel'

Odgovor na vprašanje, kaj se je 22. junija zgodilo Emanueli, je skrivnost, ki že tri desetletja buri duhove, teorije zarot med Italijani pa zajemajo vse mogoče verzije, od mafijskih ugrabitev do mednarodnih teroristov in najvišjih vohunstev v samem vrhu Vatikana.

Pietro Orlandi, Emanuelin starejši brat, se spominja brezskrbnega otroštva. Vatikanski spektakularni vrtovi so bili njuno igrišče, kjer se je papež Janez Pavel II. pogosto ustavil in poklepetal z njima. "Mislili smo, da smo na najbolj varnem kraju na svetu," pove za CNN in pojasni, da je bil Vatikan takrat kot neka vas, poseljena s šestimi med seboj zelo povezanimi družinami.

'Poglejte, kam kaže angel'

Pietro tudi po 36 letih ni nehal iskati svojo sestro. Razišče prav vsako sled in namig, ki ga dobi. Zdaj upa, da bo odgovore dobil na majhnem pokopališču, le nekaj sto metrov od kraja znotraj zidov, kjer še vedno živi njuna mama Maria.

Marca letos je družina namreč prejela anonimen namig – fotografijo angela s pripisom:"Iščite v smeri, kamor s prstom kaže angel!" Sporočilo jih je pripeljalo do dveh grobnic na 1200 let starem pokopališču Cimitero Teutonico ob baziliki svetega Petra. Pokopališče je skrito pred očmi javnosti, za visokimi zidovi in vidno samo skozi železna vrata. Rezervirano je za pokop nemško govorečih katolikov.

Na večkratna zaprosila družine Orlandi je Vatikan zdaj vendarle privolil v ekshumacijo posmrtnih ostankov v grobnicah.

"Dokler ne najdem Emanuelinega trupla, je moja dolžnost, da jo iščem živo," je Orlandi povedal za CNN.Če bodo v grobu našli njene ostanke, pa bo to samo en košček sestavljanke. Ugibanja še ne bo konec. "Potem bom hotel vedeti, zakaj. Tudi, če ne bomo našli ničesar, to ne more biti konec zgodbe."

Ekshumacija bo zapletena, v njej bodo sodelovale vatikanske varnostne sile in gradbeni delavci s težko mehanizacijo, je prejšnji teden povedal tiskovni predstavnik VatikanaAlessandro Gisotti. Vse kosti, ki jih bodo našli pri tem, bodo šle na DNK analizo v laboratorij, kar lahko traja več tednov, je še pojasnil.

Po dolgih letih si je Vatikan premislil

V preteklosti so italijanske oblasti vodile obširno preiskavo Emanuelinega izginotja, ekshumacijo, ki bo potekala na območju Vatikana, pa bo prevzel slednji. Da so pristali v to dejanje, je pomemben korak in velik napredek."Vatikan doslej ni sodeloval s preiskovalci ali z nami, družinskimi člani. Vedno so zanikali obstoj možnosti, da se je kaj zgodilo znotraj njihovih zidov, trdili so, da ne skrivajo ničesar," pove Orlandi.