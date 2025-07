Golobi izginjajo iz parkov: gre za preprodajo na črnem trgu?

Znameniti newyorški mestni parki so postali prizorišče nenavadne skrivnosti. Izginotja lokalnih golobov. Okoliški prebivalci so policiji prijavili, da se je jata v nekaj dneh prepolovila in da pogrešajo več kot 100 golobov. Očividci golobjih ugrabitev pravijo, da se storilci v park pripeljejo s kombiji, vozniki pa ptiče polovijo z mrežami. Eden od možnih motivov je preprodaja na črnem trgu: golobe naj bi uporabljali za streljanje živih golobov, ki je v nekaterih delih ZDA zakonit šport. A ne v New Yorku, kjer so ptice zaščitene.