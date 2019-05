Policija preiskuje nemškega pedofila in serijskega morilca otrok

Ney je pri svojih 21 letih dokončal šolanje za učitelja, leta 1993 odpotoval v Ekvador, leta 1995 v Peru, leto pozneje pa na Portugalsko. Leta 2012 je bil po poročanju časnika The Sun obsojen na dosmrtno zaporno kazen zaradi ugrabitve in umora treh dečkov –13-letnega Stefana Jahra (1992), osemletnega Dennisa Rostela (1995) in devetletnega Dennisa Kleina (2001).

48-letni Martin Ney je pred 12 leti, ko je izginila Madeleine McCann , živel v kraju Algarve na Portugalskem in delal v evangeličanski cerkvi na projektu za brezdomce, poroča britanski časnik Mirror. Prav tako je podoben moškemu na skici, ki so ga kmalu potem, ko je deklica izginila, videli z otrokom. Zdaj je po poročanju britanskih časnikov ena od dveh ključnih oseb, ki jih portugalska policija intenzivno preiskuje.

Lani je Ney svojemu sojetniku priznal še četrti umor – leta 2004 naj bi ubil desetletnega francoskega dečka Jonathana Couloma , ki je bil ugrabljen in ubit med počitnicami v kraju Saint Brevin les Pins. Preiskovali pa so ga tudi zaradi izgonotja nemškega dečka Reneeja Hasseja v kraju Aljezur na Portugalskem, česar pa mu niso nikoli dokazali.

Ko je moril, je bil oblečen v črno, nosil je tudi masko, zato se ga je prijel vzdevek "Zamaskiranec" (The mask man). V spletnih klepetalnicah, kjer je sodeloval pod uporabniškim imenom GerdX, je razkril, da se je rad zamaskiral in skakal ven iz grmovja na otroških igriščih, če je mimo prišel "lep fantek". Nekoč ga je neka deklica zbudila med počitkom in vprašala, ali je njen očka, on pa ji je odgovoril pritrdilno.

Ne britanska in ne portugalska policija imena novega osumljenca nista uradno potrdili, je pa Goncalo Amaral – upokojeni detektiv, ki je vodil preiskavo na Portugalskem – avstralskemu novinarju Marku Saunokonku nedavno priznal, da je policija tik pred imenovanjem novega osumljenca, nemškega pedofila, ki je trenutno v zaporu. Kot je povedal, so moškega preiskovali že leta 2008, a so ga izločili, ker so jim nemški kolegi dejali, da ga "zanimajo le dečki". "Britanska policija je imela le eno sled, ki jo je preiskovala, ostale možnosti pa je ignorirala," je dejal razočarano.

Družina McCann ne komentira

Clarence Mitchell, tiskovni predstavnik družine McCann, je ob tem dejal, da bi res lahko šlo za pravo osebo."Ustreza profilu, je znan predator, pedofil in tujec. Bil je zamaskiran, pri sebi je imel nože, prežal je za žrtvami in skakal iz grmovja. Povsem mogoče je, lahko pa, da je bil tudi kdo drug. Ne smemo prehitro sklepati. Detektivi so ga v preteklosti že izprašali, ali je vpleten v primer Madeleine, kar je zanikal."

Mitchell je tudi pojasnil, da se portugalska policija z omenjenim moškim ukvarja na pobudo Scotland Yarda. "Oni so se s to osebo precej ukvarjali, zdaj pa so jo predali portugalskim kolegom, naj jo dokončajo. Če je treba ukrepati, mora to storiti lokalna policija, pa čeprav gre za preiskavo v tujini. In če je Ney res oseba v središču preiskave, se bodo morale vključiti tudi nemške oblasti."

Kate in Gerry po njegovih besedah zadeve v postopku ne želita komentirati."Če bo kdo to komentiral, bo to policija, družina pa bo počakala na razvoj dogodkov. Smo pa hvaležni britanski policiji za vse, kar dela."

'Najhuje je ne vedeti, kaj se ji je zgodilo'

"Če je Ney res osumljenec, si lahko predstavljate, kako se počutita Madeleinina starša, glede na to, da gre za otroškega morilca in pedofila? To je grozljivo," pa je povedal bližnji prijatelj Kate in Gerryja.

Kate je sicer v preteklosti večkrat dejala, da "vedno obstaja najhujši scenarij", da pa mora izvedeti, ali je njena hčerka živa ali mrtva.

"Najhuje je ne vedeti, kaj se ji je zgodilo."