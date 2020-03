V Trsteniku pri Kranju se je odvijala prava drama. Policisti, vodniki reševalnih psov in domali so iskali petletno deklico, ki je izginila med sprehodom z vrtčevsko skupino. Otroke sta vzgojiteljici prešteli pred sprehodom pred vrtcem Ježek, nato pa še enkrat v gozdu, ko sta ugotovili, da en otrok manjka. Na srečo so deklico po uri iskanja našli, in to kar na njenem domu.