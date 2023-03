Nogometaši Real Madrida in Napolija so se sinoči uvrstili med osem četrtfinalistov Lige prvakov. Že pred začetkom tekme pa se je pozornost vseh obrnila na ulice Neaplja. Kar 800 policistov je preprečevalo izgrede nemških navijačev, ki so jim italijanske oblasti prepovedale vstop na stadion. Napadi na policiste so se stopnjevali, vpletli so se tudi navijači Napolija, ki so se skušali prebiti do hotela, kjer so bivali Nemci. Po do zdaj znanih podatkih je bilo ranjenih šest policistov.